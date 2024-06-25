В начале июня к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители деревни Снятиново Александровского района.

В начале июня к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители деревни Снятиново Александровского района. Селяне попросили парламентария помочь привести в порядок местную грунтовую дорогу, на которой после зимы образовались глубокие ямы.На текущий момент в населённом пункте порядка 100 домов, причём в половине из них люди проживают постоянно. И без того серьёзная нагрузка на сельскую дорогу летом значительно возрастает.Алексей Говырин немедленно связался с главой администрации Александровского района Анной Кузнецовой, которая пообещала решить вопрос в кратчайшие сроки. И действительно, вскоре дорогу в Снятиново отремонтировали. Проезжую часть по всей длине подсыпали щебнем, опасные ямы исчезли.«Теперь «скорые» и другой спецтранспорт, личные машины жителей деревни могут проехать, не рискуя застрять на бездорожье», - подчеркнул в своём телеграм-канале Алексей Говырин.