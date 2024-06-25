28-летний безработный владимирец нашел забытый кошелек в туалете, взял оттуда 10 000 рублей и попал под уголовное дело за кражу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД. В середине июня в полицию

28-летний безработный владимирец нашел забытый кошелек в туалете, взял оттуда 10 000 рублей и попал под уголовное дело за кражу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД. В середине июня в полицию Владимира обратилась 49-летняя местная жительница. Она пояснила, что была на работе в павильоне одного из ТЦ. Отлучившись в туалет, женщина прихватила кошелек с 10