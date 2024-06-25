Данные следуют из официального портала госзакупок.

Часть трассы Р-132 во Владимирской области будет отремонтирована за 715 миллионов рублей. Данные следуют из официального портала госзакупок.Так, власти планируют привести в порядок около десяти километров дорожного полотна. Дорога «Золотое кольцо» проходит через Кострому, Ярославль, Иваново, Рязань, Тверь, Тулу и другие города Центрального Федерального округа.Заказчик – ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства». По контракту ремонт должен быть выполнен до 31 октября следующего года.