В этом году фестиваль «33ZAGFEST» пройдет в областной столице уже в четвертый раз. Благодаря ему на стенах владимирских зданий и технических объектов появляются настоящие произведения

В этом году фестиваль «33ZAGFEST» пройдет в областной столице уже в четвертый раз. Благодаря ему на стенах владимирских зданий и технических объектов появляются настоящие произведения современного искусства. Этим летом фестиваль пройдет с 19 по 26 июля. Регистрация уже началась: подать заявку на участие художники могут до 2 июля. Организаторы обещают предоставить жилье, питание и материалы,