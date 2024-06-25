Сельские жители смогут пройти несколько видов обследований в передвижных ФАПах. В июле медицинские автомобили посетят 187 населенных пунктов, сообщили в правительстве области. Для

Сельские жители смогут пройти несколько видов обследований в передвижных ФАПах. В июле медицинские автомобили посетят 187 населенных пунктов, сообщили в правительстве области. Для диспансеризации и профосмотров будут задействованы передвижные флюорографы, маммографы и педиатрические комплексы. Подробный график можно посмотреть тут. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: правительство области