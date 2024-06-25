В ближайший четверг, 27 июня, жителям ряда домов на шести улицах Владимира полностью остановят подачу газа.

В ближайший четверг, 27 июня, жителям ряда домов на шести улицах Владимира полностью остановят подачу газа. Об этом рассказала горадминистрации.Так, с 9.00 до 16.00 голубого топлива не будет на улицах Погодина, Жуковского, Воронина, а также 1-м, 2-м и Красносельском проездах. Отключение связано с работами на газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.