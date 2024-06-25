Экспозиция «Цветы! Художественное стекло третьей четверти ХХ века» откроется 6 июля в Музее хрусталя имени Мальцовых. На выставке можно будет увидеть более ста изделий послевоенного

Экспозиция «Цветы! Художественное стекло третьей четверти ХХ века» откроется 6 июля в Музее хрусталя имени Мальцовых. На выставке можно будет увидеть более ста изделий послевоенного времени, выполненных в различных техниках – алмазная грань, гравировка, гутное стекло. В пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника рассказали, что гусевских мастеров вдохновляли ландыши, розовый клевер на лужайке, астры, пионы и даже репей у дороги.