В Муроме прошел богатырский заплыв - соревнования серии X-WATERS Самым смелым покоряется...

В Муроме прошел богатырский заплыв - соревнования серии "X-WATERS"Самым смелым покоряется река.- И вот он - 17-кратный чемпион - Юрий Сарамутин!В соревнованиях приняли участие 900 пловцов из 40 городов России и зарубежья.Дистанций было три: на 1 милю, 5, и марафонские - 10 километров.Участники самого долгого заплыва стартовали с теплохода, маршрут проходил под автомобильным и железнодорожным мостами.X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия. Ее заплывы проходят в самых живописных местах России и мира.- Серьезная конкуренция, сильная. Одна миля - дистанция короткая...Прям устал!.- В этот раз теплее, в прошлом году было прохладнее. Но волны встречные в этом году накидывали, будь здоров.