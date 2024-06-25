В Муроме прошел богатырский заплыв - соревнования серии X-WATERS
Самым смелым покоряется...
В Муроме прошел богатырский заплыв - соревнования серии "X-WATERS"
Самым смелым покоряется река.
- И вот он - 17-кратный чемпион - Юрий Сарамутин!
В соревнованиях приняли участие 900 пловцов из 40 городов России и зарубежья.
Дистанций было три: на 1 милю, 5, и марафонские - 10 километров.
Участники самого долгого заплыва стартовали с теплохода, маршрут проходил под автомобильным и железнодорожным мостами.
X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия. Ее заплывы проходят в самых живописных местах России и мира.
- Серьезная конкуренция, сильная. Одна миля - дистанция короткая...Прям устал!.
- В этот раз теплее, в прошлом году было прохладнее. Но волны встречные в этом году накидывали, будь здоров.