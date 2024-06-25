В поселке Красное Эхо завершился капитальный ремонт гидроузла на реке Побойке. На эти цели Росводресурсы направили больше 30 миллионов рублей. Работы проходили два года. Александр Баринов,

В поселке Красное Эхо завершился капитальный ремонт гидроузла на реке Побойке. На эти цели Росводресурсы направили больше 30 миллионов рублей. Работы проходили два года. Александр Баринов, руководитель Верхне-Волжского БВУ Росводресурсов Гидротехническое сооружение на реке Побойке бесхозяйное, за более чем полувековой срок эксплуатации его ни разу не ремонтировали. К началу восстановительных работ состояние объекта оценивалось как