В государственном природном заказнике федерального значения «Муромский» произведена незаконная рубка деревьев.

В государственном природном заказнике федерального значения «Муромский» произведена незаконная рубка деревьев. Причинённый лесному фонду ущерб превысил 500 тыс. рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. В ведомстве отмечают, что за нелегальную рубку деревьев в особо крупном размере фигурантам может грозить до 7 лет лишения свободы.«Расследование уголовного дела находится на контроле Муромской городской прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы.