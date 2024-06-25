В государственном природном заказнике федерального значения «Муромский» произведена незаконная рубка деревьев.
В государственном природном заказнике федерального значения «Муромский» произведена незаконная рубка деревьев. Причинённый лесному фонду ущерб превысил 500 тыс. рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело. В ведомстве отмечают, что за нелегальную рубку деревьев в особо крупном размере фигурантам может грозить до 7 лет лишения свободы.
«Расследование уголовного дела находится на контроле Муромской городской прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы.