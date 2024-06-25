В Судогодском районе правоохранители помогли девушке, в юном возрасте оставшейся без родительской опеки, получить квартиру.

В Судогодском районе правоохранители помогли девушке, в юном возрасте оставшейся без родительской опеки, получить квартиру. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что сирота состояла на учёте как лицо, подлежащее обеспечению жилым помещением специализированного жилищного фонда. Девушка не раз обращалась в орган местного самоуправления, однако собственную крышу над головой так и не получила. А в прошлом году она родила ребёнка и снимала квартиру.Тогда прокурор обратился в суд, который встал на сторону сироты и обязал администрацию Судогодского района предоставить девушке жильё.«В настоящее время судебное решение исполнено, благодаря вмешательству прокурора обратившейся предоставлена благоустроенная квартира», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.