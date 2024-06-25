Владимирские кинологи с собаками приняли участие в соревнованиях исправительных учреждений 12...

Владимирские кинологи с собаками приняли участие в соревнованиях исправительных учреждений12 кинологов со служебными собаками приняли участие в областных соревнованиях кинологических служб исправительных учреждений. Упражнения по защитно-караульной службе, например, включали задержание, охрану и конвоирование преступников.Николай Тряпицын - старший инструктор кинологической группы отдела конвоирования:- Человек должен любить ее - эту работу. Не каждый человек, который пришел в кинологию, готов работать кинологом. И быть им. Например, когда приходит человек, может быть, морально он и готов работать с собакой индивидуально, да...но как только на него надеваешь дресс-костюм - он теряется.Кристина Родина - старший инструктор кинологической группы, пос. Пакино:- Мне кажется, кинологами не становятся, кинологами рождаются...Больше, конечно, переживаю за защитно-караульную службу...а так - следовая работа, обыск местности. Я уверена в нем.Номинаций было несколько: проработка запаха следа помощника, преодоление полосы препятствий, обыск транспорта, соревнования по общему курсу дрессировки собак. Они включали упражнения на ловкость и послушание.Также кинологам и их четвероногим напарникам предстояло выполнить задания "выборка человека" и вещи. Наиболее сложным этапом стал обыск транспортных средств и местности - участники должны были продемонстрировать мастерство в обнаружении одного или нескольких преступников, которые скрывались, якобы, во время побега.Звание лучшего кинолога Владимирской области в этом году завоевала Анна Брюшкова из Покрова - она выступила вместе с немецкой овчаркой по кличке Бизон.Сегодня к сотруднику кинологической службы предъявляются все более серьезные требования. Кинолог должен не только знать хитрости дрессировки, но и уметь правильно применять свои знания в различных ситуациях.Сергей Степанов - начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области:- Конкуренция очень большая. Много очень позиций стало. Кто-то раньше отказывался от выборки вещи - не подготавливались. А теперь в каждом учреждении есть. Мы одни из начинающих были. Сделали павильон, где начали отрабатывать, первые места занимали. Сейчас все. Сейчас конкуренция. Потому что все развиваются.