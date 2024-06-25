Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Александром Анащенко, который представил нового управляющего региональным отделением Игоря Чермошанского.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл рабочую встречу с председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Александром Анащенко, который представил нового управляющего региональным отделением Игоря Чермошанского. Об этом руководитель области рассказал в своём .Участники мероприятия обсудили продолжение работы в рамках прежних соглашений о сотрудничестве. В частности, говорили об обеспечении жителей и предпринимателей региона качественными банковскими услугами. Также рассмотрели возможность участия финансового учреждения в различных социальных проектах, в том числе в сферах здравоохранения и туризма.«Договорились о преемственности в решении всех стоящих перед нами задач», - подчеркнул губернатор Владимирской области Александр Авдеев.