Об этом рассказали в «Комсомольской правде».

Власти до конца года отремонтируют лестницу у Дмитриевского собора. Об этом рассказали в «Комсомольской правде», ссылаясь на слова Юлии Жиряковой, официального представителя городской администрации.«Лестница от Дмитриевского собора к улице Урицкого перекрыта в целях безопасности. Ее планируют отремонтировать в нынешнем сезоне», – заявила чиновница.Точных сроков в мэрии не назвали, лишь уточнили, что сейчас уже идёт процедура торгов. Как только объявится подрядчик, работы начнутся. А произойти это должно, по словам властей, «в ближайшее время».Ранее лестница была отремонтирована уж в 2015 году, тогда спуск был от А до Я приведён в порядок, но уже сейчас в нём образовались огромные дыры.