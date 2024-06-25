Владимирские правоохранители арестовали жителя Карачаево-Черкесской Республики.

Владимирские правоохранители арестовали жителя Карачаево-Черкесской Республики. Мужчину обвиняют в убийстве, которое было совершено более 20 лет назад. Об этом рассказали СУ СКР и УМВД России по региону.Преступление было совершено в марте 2002 года в Гусь-Хрустальном. Следствие установило, что фигурант испытывал к потерпевшему неприязнь, проник в квартиру жертвы и нанёс спящему гражданину множество ножевых ударов. Мужчина умер на месте, а нападавший скрылся.Подозреваемый долгие годы находился в федеральном розыске, пока не поступила информация, что он находится в Карачаево-Черкесской Республике. Гражданина арестовали и поместили под стражу. Расследование продолжается.