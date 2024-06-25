Во Владимирской области состоялся 4-й международный фестиваль подологов Участников объединила...

Во Владимирской области состоялся 4-й международный фестиваль подологовУчастников объединила забота о здоровье человека.Человеку, чтобы чувствовать себя хорошо, ежедневно надо проходить 10 тысяч шагов. Нагрузка при ходьбе и беге оказывает сильное влияние на стопы. А уже от них зависит здоровье всего организма.Александр Огулов - профессор, висцеральный практик:- Проблемы внутренние - они обязательно отражаются на коже, на лице, на мышцах, на тканях различный и, в том числе - даже на своде ступни, который зависит от многих факторов, которые внутри. На ступне - на каждой точке присутствует представительство органа.Подология - относительно новая отрасль медицины, которая включает в себя лечение заболеваний стоп и ногтей.Четвертый подо-фестиваль прошел в Суздале, собрав специалистов всех медицинских областей. Его организовала Оксана Байкова - один из первых подологов во Владимирской области. В последнее время люди все чаще начали обращать внимание на здоровье своих ног.Оксана Байкова - организатор фестиваля руководитель Центра подологии:- Мы будем разбирать сложные подологические случаи, речь пойдет о дисциплинарном сотрудничестве с врачами. Мы выводим подологию на другой уровень.Фестиваль проходил в течении двух дней. На площадке участники делились опытом, повышая свою компетентность. В этом году фестиваль провели в новом формате. За круглым столом участники разобрали самые частые случаи, редкие патологии и методики лечения.Максим Кудыкин - профессор, сосудистый хирург:- Взаимодействие направленно на поиск тех точек соприкосновения которые касаются спасения жизни пациентов. Потому что, казалось бы, самые банальные изменения ногтевой пластинки - первые признаки, которые угрожают, непосредственно, жизни.География фестиваля расширяется, в этом году 83 участника из самых удаленных уголков России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Главный пригашенный спикер - Дитер Бауманн - подолог с 40-летним стажем. Тема его доклада - "Возможности тейпирования в практике подолога".Дитер Бауманн - эксперт комиссии (Германия):- Если мы не будем ими заниматься, то у нас будут проблемы в старости. Если уже есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем, то нужно как-то их оптимизировать и решить. Если человек не может идти уже сейчас - в молодом возрасте - то в старости будет все намного хуже. Здоровьем надо заниматься комплексно.Специалисты говорят: проблемы со стопами не только из-за патологий, но и неправильной обуви. Она может стать причиной плоскостопия, выступающей косточки. В любом случае важно вовремя обратиться к специалисту.Ангелина Свищ Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".