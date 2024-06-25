Врачам, учителям и соцработникам поднимут зарплату. Депутаты Заксобрания приняли закон об уточнении областного бюджета на текущий год. Губернатор Александр Авдеев предложил

Врачам, учителям и соцработникам поднимут зарплату. Депутаты Заксобрания приняли закон об уточнении областного бюджета на текущий год. Губернатор Александр Авдеев предложил парламентариям распределить дополнительные средства – 3,7 миллиарда рублей. Основная часть этих финансов должна прийти от экономики региона, то есть за счёт увеличения налоговых и неналоговых доходов, а также из федерального бюджета и пойти на