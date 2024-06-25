Во Владимирской области зацвели краснокнижные белые кувшинки И в завершении - летние кадры из...

Во Владимирской области зацвели краснокнижные белые кувшинкиИ в завершении - летние кадры из группы "Береги природу. Владимирская область." На водоемах региона зацвели белые кувшинки...Их еще называют водными снежно-белыми лилиями. Растение занесено в Красную книгу Владимирской области, поэтому ученые призывают любоваться ими на воде и не делать из них букеты.У белой кувшинки, кстати, есть удивительная особенность - она предсказывает погоду. Если цветок утром не раскрылся - днем ждите дождь.