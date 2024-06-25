Жители Владимира возмущены состоянием лестницы, ведущей из центра города на Лыбедскую...

Жители Владимира возмущены состоянием лестницы, ведущей из центра города на Лыбедскую магистраль.Фотографии в интернет-редакцию ГТРК «Владимир» прислали возмущенные горожане.Кадры не после урагана, а вполне свежие, сделаны они 24 июня 2024 года.Увы, вся лестница в ветках деревьев и листьях. Неухоженная, неочищенная — она вызывает недоумение у горожан. Вроде бы центр Владимира, а вокруг спиленные деревья валяются.«Почему никто не убирает это безобразие?!» - интересуются местные жители.Жалуются горожане и на недоделанную работу. На некоторых улицах областного центра рабочие вроде бы подпиливают ветки, приводят в порядок деревья, но после… ничего не убирают за собой. Так всё и «радует» прохожих неделями.«… Почему-то лестница, по которой мы каждый день ходим, совершенно не расчищается. Про неё просто забыли… Можно как-то обратить внимание на неё? И сколько таких уголков и лестниц в городе, на которые «махнули рукой»? Неужели нельзя делать свою работу на 100%, а не бросать всё на «полпути»?» - пишут возмущённые владимирцы.