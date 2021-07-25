Гусевчане живы. Их состояние оценивается как стабильное.

В посёлке Сукко под Анапой произошло резонансное ДТП, в котором пострадала семья из Владимирской области.Водитель «Тойоты РАВ4» выехал на тротуар, где сбил шестерых человек – троих взрослых и троих детей.По предварительным данным прокуратуры Краснодарского края, 66-летний водитель заснул за рулём. Он признал свою вину в дорожно-транспортном происшествии.В числе пострадавших семья из Гусь-Хрустального: 30-летняя женщина, 38-летний мужчина, а также их трёхлетний и восьмилетний мальчики. Пострадавшие были госпитализированы.Гусевчане живы. Их состояние оценивается как стабильное.