Известный хореограф Мигель рассказал, почему не общается с актрисой Екатериной Варнавой, с которой раньше находился в дружеских отношениях.

Известный хореограф Мигель рассказал, почему не общается с актрисой Екатериной Варнавой, с которой раньше находился в дружеских отношениях.Мигель в недавней беседе с комиком Ириной Мягковой рассказал о связи с Екатериной Варнавой. По словам хореографа, ранее он близко общался со звездой Comedy Woman и даже считал ее подругой. Но в один момент актриса перестала выходить на связь. "Она перестала мне отвечать просто так. Я ей пишу, пишу, пишу. Вообще ноль", – пожаловался танцор. В одном из сообщений он задал телезвезде вопрос: "Как тебе не стыдно?".Мигель признался, что мечтает о случайной встрече с Екатериной, чтобы спросить о причине внезапно прерванной связи. Хореограф обратил внимание, что в последнее время Варнава не появляется ни на публике, ни в компании тех людей, с которыми раньше проводила много времени, в том числе по работе.Справедливости ради стоит отметить, что Екатерина не совсем пропала с радаров. В последние годы она охотно дала несколько интервью, в которых рассказывала о тяжелом периоде в жизни. Актриса даже призналась, что едва не спилась, регулярно употребляя спиртные напитки.По словам Екатерины Варнавы, справиться с проблемами ей помог психотерапевт. Актриса отмечала, что с ней случилась трансформация. Слова звезды Comedy Woman "Дни.ру".