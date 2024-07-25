У хоккеиста Ивана Телегина, бывшего супруга певицы Пелагеи, многомиллионный долг.

У хоккеиста Ивана Телегина, бывшего супруга певицы Пелагеи, многомиллионный долг.Не так давно Пелагея планировала пересечь госграницу вместе с семилетней дочерью Таисией ради отдыха в Турции. По словам певицы, ее наследница с нетерпением ждала той поездки. Можно сказать, считала дни до перелета. Однако уже в аэропорту, когда девочка предвкушала веселые каникулы на море, ей было объявлено о запрете выезда за пределы страны – постарался бывший муж, сообщила артистка.Она была возмущена как самим запретом, так и тем, что Иван Телегин сделал это тайно. Пелагея опубликовала видео, на котором Таисия плачет навзрыд, задавая матери вопросы о том, почему отец с ней так жестоко обошелся.Кажется, карма все же настигла хоккеиста. Как сообщил SHOT, Телегин лишился возможности покидать пределы страны из-за долга по ипотеке. В настоящий момент Ивана разыскивают приставы. Речь идет о баснословной сумме – 64 миллиона рублей.Издание уточняет, что несколько лет назад хоккеист и певица приобрели особняк в Подмосковье площадью почти 750 квадратных метров. Однако после расторжения брака экс-возлюбленный Пелагеи не гасил ипотеку, несмотря на стабильный доход. SHOT привел некие данные о заработке хоккеиста. Согласно информации, за прошлый сезон Иван Телегин получил 20 миллионов рублей, а годом ранее – 45.