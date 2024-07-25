Председатель Заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова побывала с рабочим визитом в...

Председатель Заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова побывала с рабочим визитом в Кольчугинском районеПервый пункт в маршруте - детский оздоровительный лагерь "Дубки". Сейчас здесь отдыхают 160 ребят. Спикер облпарламента осмотрела бытовые условия. Оценила местный стадион и баскетбольную площадку.После Ольга Хохлова встретилась с многодетной семьей Зякиных - в селе Беречино. В этом году Зякины вошли в тройку лидеров регионального конкурса "Семья года". Председатель ЗС выслушала их предложения по совершенствованию мер поддержки семейных хозяйств: предусмотреть в новом законе помощь в виде покупки животных для деревенских семей.В рамках рабочей поездки Ольга Хохлова также встретилась с волонтерами центра "Добрые сердца" и бойцами СВО.Ольга Хохлова - председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Тронули сами волонтёры. В основном, это женщины. Женщины, которые переживают за своих мужчин. За нашу страну, за своих земляков. Те, которые собирают всё необходимое и отправляют на линию фронта.