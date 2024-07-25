Птичку жалко: семья из Владимира спасла, выходила и научила вороненка вести диалог - Каааар! -...

"Птичку жалко": семья из Владимира спасла, выходила и научила вороненка вести диалог- Каааар!- Спасибо.Судьбоносная встреча случилась в Центральном парке культуры и отдыха. На выпавшего из гнезда птенца напали грачи, пернатый был обезвожен и очень слаб. Евдокимовы забрали вороненка в свой загородный дом, целый месяц его откармливали и приучали к природе.Птица, отмечают, оказалась очень смышленой и послушной. И, когда вороненку удалось как следует встать на крыло, он упорхнул со стаей ворон. Но, как говорит его вторая семья, обещал вернуться.