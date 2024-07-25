Радикальные меры борьбы: изумрудная златка нанесла колоссальный урон зеленым насаждениям...

"Радикальные меры борьбы": изумрудная златка нанесла колоссальный урон зеленым насаждениям Владимира"Зелёные лёгкие" региона точит вредитель - изумрудная златка. Очаги во многих районах, - предупреждают в Управлении Россельхознадзора. Сложная ситуация и в областной столице. Карантинной фитосанитарной зоной стал весь Владимир. Можно ли остановить златку? Слово - Марии Платанюк.- Вершина у нас усохла, но дерево хочет жить, оно "Радикальные меры борьбы": изумрудная златка нанесла колоссальный урон зеленым насаждениям Владимирапускает вот такие, практически из земли побеги…Вот такая "водяная" поросль в "анамнезе" доказывает: "зелёный пациент" - на грани смерти. Златка - опасный вредитель - превратила клён ясеневидный в "многоквартирник". А вот дереву-хозяину такие "жильцы" перспектив не оставляют.Личинки изумрудной златки "точат" древесину изнутри, - подчеркивает инспектор Россельхознадзора Мария Переверткина.Мария Переверткина, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Это будет однозначно гибель. Мы видим, что оно практически уже погибло. При высокой степени заселения растение может погибнуть на следующий год. При более низкой растение погибает в течение трёх-четырёх лет...Очаг на улице Комиссарова - одна из "болевых точек". Всего адресов, где только во Владимире орудует златка: 16. И они практически во всех районах областной столицы. Владимирцы с болью наблюдают гибель деревьев.Владимир Ладин, житель г. Владимира:- Это свежий воздух, кислород. Если зелени не будет, для нас это будет очень нехорошо...Молоток и стамеска - необходимый инструментарий. С их помощью проводят осмотр поражённых деревьев, уточняя диагноз. На то, что дерево "подъедает" изумрудная злодейка, укажут D-образные отверстия "входа" и вот такие "лабиринты", которые личинки крылатой изумрудной златки оставляют под корой.- Вот он ход, забитый буровой мукой. Она питается деревом. Забивает все сосуды буровой мукой и дерево погибает.Карантинной фитосанитарной зоной из-за изумрудной златки стал весь город Владимир. Управление Россельхознадзора известило об этом мэрию.Мария Переверткина, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Личинка отбирается. И для подтверждения передаётся в аккредитованную испытательную лабораторию. У нас это ФГУ "ВНИИЗЖ" , они уже там подтверждают наличии карантинного вредителя и дают нам заключение.Впервые в областной столице златку обнаружили в прошлом году, в районе Судогодского шоссе. Вредитель-гастролёр - неспецифичный вид для Российской Федерации.Мария Переверткина, старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям:- Он проник на территорию Российской Федерации с посадочным материалом из европейских стран. И получил распространение по территории Российской Федерации. В первую очередь, это была Московская область, и из неё пошло по всей территории России.А это уже Октябрьский район областного центра. Под вырубку - вынужденно - здесь подпадают целые улицы. Главный садовник Владимира Ирина Кузьменко рассказывает: златка уже нанесла колоссальный урон зеленым насаждениям. Меры борьбы - радикальные.Ирина Кузьменко, главный садовник г. Владимира, заместитель начальника по охране окружающей среды:- В рамках личных подсобных хозяйств или частных территорий, возможно, предусмотреть обработки. Возможно, надо рассмотреть этот вопрос. В черте города, когда объявлен Россельхознадзором фитокарантин, нам чётко прописаны наши действия - это удаление с последующим сжиганием, либо измельчением и закапыванием на глубину.А вот каковы перспективы по восстановлению? Главный садовник Владимира подчеркивает: процесс сложный. Вырубки уже прошли и ещё предстоят. Первые "компенсирующие" посадки в областной столице намечены на осень.Мария Платанюк, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".