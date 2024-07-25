Немецкая овчарка Альфа по запаху ищет вторую пару обуви. Собака служит в кинологической службе МВД, в ее «должностные обязанности» входит поиск различных вещей и людей. Цель эксперимента —

Немецкая овчарка Альфа по запаху ищет вторую пару обуви. Собака служит в кинологической службе МВД, в ее «должностные обязанности» входит поиск различных вещей и людей. Цель эксперимента — показать, как именно работают следовые собаки при поиске человека. Животному дается вещь пропавшего, служебный пес берет след и ведет полицейского в ту сторону, где, по мнению собаки,