Об этом сообщил мэр города Дмитрий Наумов в социальных сетях.

На благоустройство школ и детских садов в городе Владимир выделено 57,6 миллионов рублей из областного бюджета. По словам мэра Дмитрия Наумова, эти средства будут направлены на замену асфальтового покрытия на территории детских садов № 59, 77, 82, 105, 115, 116, 125 и школ №10 и 37.При выборе объектов для благоустройства учитывалось состояние их территорий. Также принимались во внимание предложения от местных жителей и депутатов.В настоящее время проводится разработка сметной документации для всех проектов. При возможных экономиях средств количество образовательных учреждений под благоустройство может быть расширено.