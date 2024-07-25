Три незаконные свалки из сухих ветвей деревьев, бытового мусора и изделий из полипропилена ликвидируют с муромских улиц по требованию прокурора. Мусор складировался прямо на обочинах. Как

Три незаконные свалки из сухих ветвей деревьев, бытового мусора и изделий из полипропилена ликвидируют с муромских улиц по требованию прокурора. Мусор складировался прямо на обочинах. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, свалки были по адресам: Коммунальный проезд, между домами №1 и №1а; между домом №1 на улице Коммунальной и домом №2 на улице Филатова; а также