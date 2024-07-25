В ближайшую субботу, 27 июля, в Суздале должно состояться торжественное открытие памятника главному герою советского фильма «Женитьба Бальзаминова», роль которого сыграл Георгий Вицин.

В ближайшую субботу, 27 июля, в Суздале должно состояться торжественное открытие памятника главному герою советского фильма «Женитьба Бальзаминова», роль которого сыграл Георгий Вицин. Об этом рассказала регионального правительства.Объект установят на возвышении у Антипьевской церкви. Церемонию открытия проведёт заслуженный артист России Александр Олешко. Мероприятие стартует в 14.00.