Жители деревни Нежитино Суздальского района выступают против появления нового погоста Не жить у...

Жители деревни Нежитино Суздальского района выступают против появления нового погостаНе жить у кладбища хотят жители Нежитино Суздальского района. Местные против появления нового погоста в поле рядом с деревней. Участок, говорят, не подходящий. Что отвечают в администрации? Репортаж Федора Лалакина.О том, что это поле близ деревни Нежитино могут отдать под кладбище, местные узнали этой весной. Увидели план на сайте местной администрации. И сразу написали властям обращение. Строить тут кладбище нельзя, - уверены нежитинцы.Олег Кулаковский - местный житель:- Здесь очень близко грунтовые воды, здесь в 1980-е года прошлого века проводилась мелиорация, сейчас она пришла в негодность, и если бы вы приехали сюда где-то в апреле месяце после таяния снега, то здесь мы бы не смогли стоять даже в сапогах. Вода бы была до коленей, почему администрация выбрала это место, я не знаю.В администрации говорят: место выбирали исходя из удобства его расположения. Сейчас в последний путь нежитинцы провожают на Улыбышевском кладбище Владимира. Но свой погост, конечно, нужен.На встрече в Нежитино Наталья Балеева, начальник управления строительства и архитектуры администрации Суздальского района, зачитывает официальный ответ властей. Генплан отменен. Новый разработают с учётом мнения людей.Наталья Балеева - начальник управления строительства и архитектуры Суздальского района:- Администрация района предлагает жителям принять участие в выборе нового места под кладбище. Будет запущен соцопрос на сайте муниципального образования Суздальский район. Извещение со ссылкой на опрос будет размещено в газете "Суздальская новь"...Администрация предложит несколько вариантов территориального расположения кладбища, отвечающего требованиям законодательства по его размещению.Следующим этапом станет проверка земли на пригодность для кладбища. Требований, кстати, немало. Так, грунтовые воды, например, должны стоять на глубине не менее двух метров от поверхности - при наиболее высоком положении. Свой вариант нежитинцы уже предлагают.Федор Лалакин, корреспондент:- А вариант у местных жителей есть. Сейчас мы находимся примерно в двух километрах от деревни Нежитено, и здесь уже есть кладбище.Люди предлагают вместо строительства нового погоста - расширить старый. Кроме того, он находится на удаленном расстоянии от жилых домов. Единственная проблема - дорога. Проехать можно, но не без трудностей. Само кладбище - действующее, есть захоронения даже 2024 года, но про него, как выяснилось, знали даже не все местные жители. Администрация приняла этот вариант к сведению.Федор Лалакин, Алексей Ковалев. «Вести-Владимир».