В 2024 году в домах социально незащищённых жителей Владимирской области на безвозмездной основе установили 996 пожарных извещателей.

В 2024 году в домах социально незащищённых жителей Владимирской области на безвозмездной основе установили 996 пожарных извещателей. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Приборы чутко реагируют на задымление и в случае опасности издают громкий звук.«Важно: извещатель должен быть установлен в каждой комнате, ведь пожар не выбирает место», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.