Новость о том, что Народный артист России попал в реанимацию, привела поклонников звезды театра и кино в шок. В Сети обсуждают причины, по которым Олег Меньшиков оказался между жизнью и смертью.

Новость о том, что Народный артист России попал в реанимацию, привела поклонников звезды театра и кино в шок. В Сети обсуждаютпричины, по которым Олег Меньшиков оказался между жизнью и смертью.Актерупотребовалась экстренная помощь вечером 24 августа, после чего его доставили вбольницу. Появилась информация о том, что 59-летнему актеру стало плохо послеупотребления алкоголя, сообщает РЕН ТВ.Материал дополняется