Новость о том, что Народный артист России попал в реанимацию, привела поклонников звезды театра и кино в шок. В Сети обсуждают
причины, по которым Олег Меньшиков оказался между жизнью и смертью.
Новость о том, что Народный артист России попал в реанимацию, привела поклонников звезды театра и кино в шок. В Сети обсуждают
причины, по которым Олег Меньшиков оказался между жизнью и смертью.
Актеру
потребовалась экстренная помощь вечером 24 августа, после чего его доставили в
больницу. Появилась информация о том, что 59-летнему актеру стало плохо после
употребления алкоголя, сообщает РЕН ТВ.
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