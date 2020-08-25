Каким будет новый учебный год? В Патриаршем саду прошел августовский педсовет, правда в необычном формате. Вместо традиционных бесед — неформальное общение и награждение педагогов за

Каким будет новый учебный год? В Патриаршем саду прошел августовский педсовет, правда в необычном формате. Вместо традиционных бесед — неформальное общение и награждение педагогов за профессиональные заслуги. В числе награжденных Элла Лазук. Преподаёт совсем маленьким — в начальной школе. Труд оценили. Элла Владимировна стала заслуженным учителем России, педагогической деятельности отдала 33 года. Элла Владимировна отмечает,