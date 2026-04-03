По данным МЧС на 2 апреля, в зоне половодья оказались пять участков автомобильных дорог и пять низководных мостов. Больше всего пострадали приусадебные участки – их затопило 189. Паводок

По данным МЧС на 2 апреля, в зоне половодья оказались пять участков автомобильных дорог и пять низководных мостов. Больше всего пострадали приусадебные участки – их затопило 189. Паводок затронул деревни Мостищево (Александровский округ), Хреново (Собинский округ), Лучки (Юрьев-Польский округ), а также поселок Труд (Петушинский округ) и участок в Судогде на улице Набережной. Низководные мосты ушли