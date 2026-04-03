Один богатый бизнесмен решил подарить жене на день рождения что-то совсем необычное. Друзья посоветовали ему заказать картину, изображающую его в обнажённом виде!
Бизнесмен приходит в мастерскую к талантливой художнице-блондинке и просит изобразить его в обнажённом виде.
- Нет, - отвечает та, - я таких вещей не делаю!
- А если я удвою гонорар?
- Всё равно нет!
- А как насчёт увеличения гонорара в 5 раз? - настаивает бизнесмен.
- Окей, - соглашается блондинка, - но на мне должны быть хотя бы носки, чтобы было куда ставить кисточки!
еще анекдот!