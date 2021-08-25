Должны были праздновать новоселье, но ключи так и не получили. Покупатели квартир в жилищном комплексе “Дуброва парк” считают себя обманутыми. Новостройку на 607 квартир было положено

Должны были праздновать новоселье, но ключи так и не получили. Покупатели квартир в жилищном комплексе “Дуброва парк” считают себя обманутыми. Новостройку на 607 квартир было положено ввести в эксплуатацию еще в конце прошлого года, а въехать в квартиры новоселам – не позднее июля этого. Но сотрудники компании «ИнтерСтрой Плюс» перенесли сроки строительства. Работы на объекте