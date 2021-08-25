На портале mos.ru теперь есть сервис по наблюдению за регистрацией на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

На портале mos.ru теперь есть сервис по наблюдению за регистрацией на дистанционное электронное голосование (ДЭГ).С помощью пользователи, которые подали заявление на участие в ДЭГ на mos.ru, могут проверить, есть ли они в списке электронных избирателей. Также появилась возможность проследить за ходом регистрации. Сервис показывает все изменения, происходящие с заявлениями – от их отправки до финальной проверки и одобрения.Проверить статус заявления на ДЭГ просто. Для этого необходимо ввести его уникальный номер (есть в уведомлениях в личном кабинетеmos.ru или в электронных письмах). Например, так можно узнать, что данные пользователя проверила Центральная избирательная комиссия России, где информацию сопоставляют с федеральной базой.Кстати, информация о регистрации на ДЭГ сохраняется в блокчейне. Это гарантирует их неизменность и прозрачность. Все данные записываются в систему в обезличенном виде.Напомним, голосование пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года. Некоторые жители Москвы будут выбирать не только депутатов Государственной Думы, но и депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Проголосовать онлайн могут только совершеннолетние граждане, которые имеют регистрацию в Москве и полную учетную запись на mos.ru. Как подать заявление на ДЭГ, ранее "Дни.ру".