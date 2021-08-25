Ученый из Томского госуниверситета Владимир Румянцев пригласил главу государства принять участие в марафоне общества Знание.

Ученый из Томского госуниверситета Владимир Румянцев пригласил главу государства принять участие в марафоне общества "Знание".Президент России Владимир Путин поблагодарил ученого-востоковеда Владимира Румянцева за приглашение принять участие в марафоне общества "Знание", который пройдет с 1 по 3 сентября. Глава государства не исключил своего участия в сентябрьском марафоне.Российский лидер отметил, что постарается включить в свой рабочий график возможность участия в марафоне общества "Знание". Он подчеркнул, что в любом случае вместе с коллегами будет принимать участие в мероприятиях, связанных с началом нового учебного года 1 сентября."Спасибо за приглашение. 1 сентября — начало школьного года. Я и все мои коллеги, так или иначе, принимаем участие в этих праздничных мероприятиях. Я посмотрю и попробую выстроить свой график таким образом, чтобы можно было реализовать ваше предложение", – ответил Путин.Общение президента России с представителями общественности прошло в среду, 25 августа. Беседуя с Владимиром Румянцевым, Владимир Путин подчеркнул, что ему известно о достижениях ученого-востоковеда. Глава государства отметил, что его собеседник был признан лауреатом всероссийского конкурса "Лучший лектор – 2020" общества "Знание".Путин поинтересовался, чему была посвящена лекция лауреата. Румянцев рассказал президенту, что на профессиональном уровне занимается исследованиями политики России на Ближнем Востоке. Он отметил, что направил на конкурс свои исследования по теме гражданской войны в Сирии.Ученый оценил ситуацию в ближневосточной стране как нестабильную. Он сравнил регион с клубком змей. По мнению востоковеда, ситуация в Сирии значительно улучшилась по сравнению с 2015 годом. Российский лидер поблагодарил своего собеседника за исследование этой проблемы.