Глава государства принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросам образования.

Глава государства принял участие в заседании президиума Госсовета по вопросам образования.Вопросы сферы общего образования обсуждались 25 августа на заседании президиума Государственного Совета РФ. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате обсудил с главами регионов задачи на предстоящий учебный год.Глава государства отметил, что по предложению Елены Шмелевой программу капитального ремонта школ решено сделать комплексной. Он поддержал идею, согласно которой в программу войдет не только ремонт зданий и помещений образовательных учреждений, но и внутреннее оснащение школ, а также установка современного учебного оборудования."Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй дом. И каким он будет после строительства или капитального ремонта, должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причем еще на стадии проектирования", – отметил Путин.Кроме того, президент подчеркнул, что учебные заведения должны отвечать представлениям о них школьников, педагогов и родителей. Развитие школ, по мнению Путина, должно быть общим делом.Отметим, что идея о создании стандарта "школ большой страны" принадлежит сопредседателю ОНФ, руководителю образовательного центра "Сириус" Елене Шмелевой. Она выступила с этим предложением 22 августа во время встречи президента с представителями "Единой России".Напомним, по предложению президента Владимира Путина была включена в пятерку лидеров федерального списка партии "Единая Россия". Общественный деятель приняла предложение пойти на выборы в Госдуму.