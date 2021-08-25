Яркое изображение – это ещё один проект фестиваля «Загогули 33».

Во Владимире третий корпус ВлГУ украсит граффити с баскетболистами. Новое изображение – это ещё один проект фестиваля «Загогули 33».Рисунок на стене университета - задумка художницы Регины Яфасовой и клуба «Владимирские львицы». ВУЗ обеспечил Регину красками и подъёмником. Творить приходится на 15-метровой высоте. Работы начались менее недели назад.На здание в ярких тонах наносят игроков мужской и женской команд, а также баскетбольное кольцо.В рамках фестиваля уличного граффити будет реализовано ещё несколько проектов. Следующее творение владимирцев появится на улице Комиссарова.