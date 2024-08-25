Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли приняла важное решение. 18-летняя Шайло Нувель отказалась от фамилии своего отца.

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли приняла важное решение. 18-летняя Шайло Нувель отказалась от фамилии своего отца.Теперь она будет известна просто как Джоли, что стало значимым шагом в ее жизни после достижения совершеннолетия. Это решение вызвало широкий резонанс в СМИ и среди поклонников знаменитостей, однако сам Брэда Питт пока не прокомментировал ситуацию.Известно, что процесс изменения фамилии затянулся из-за ошибок в поданных документах. Несмотря на это, решение было принято, и теперь Шайло официально не носит фамилию Питт. В окружении актера сообщают, что он чувствует себя удрученным из-за этого решения, так как Шайло всегда была его любимицей. Эта новость стала для него особенно неприятной, учитывая сложные отношения с детьми после разрыва с Анджелиной Джоли.Стоит отметить, что Шайло не первая из детей Брэда Питта, которая решила отказаться от фамилии отца. Ее сестры Вивьен и Захара также не используют фамилию Питт. Это подчеркивает растущую дистанцию между детьми и их отцом после напряженного бракоразводного процесса, который разразился между Питтом и Джоли. В ходе этого разрыва дети, по всей видимости, поддержали свою мать, что еще больше усугубило разлад в семье.Отношения Брэда Питта с детьми стали особенно сложными после его разрыва с Анджелиной Джоли. Официальные документы и свидетельства показывают, что дети во многом остались на стороне матери. Это привело к тому, что Питт стал реже общаться с наследниками, и их связь ослабла.Шайло Нувель всегда была в центре внимания СМИ из-за своего происхождения и публичных выступлений родителей. Однако ее решение отказаться от фамилии Питт может свидетельствовать о стремлении к независимости и желанию создать собственную идентичность вдали от яркой тени знаменитых родителей.