При выборе ювелирного украшения никто не хочет столкнуться с неприятной ситуацией, когда за высокую цену была приобретена подделка вместо натурального камня. Но как же избежать этого? Отвечает Евгений Шувалов, российский предприниматель, владелец люксового бренда ювелирных украшений Shuvalov Mestiere.

При выборе ювелирного украшения никто не хочет столкнуться с неприятной ситуацией, когда за высокую цену была приобретена подделка вместо натурального камня. Но как же избежать этого? Отвечает Евгений Шувалов, российский предприниматель, владелец люксового бренда ювелирных украшений Shuvalov Mestiere.Признаки натурального камняИспользование натуральных камней в ювелирных изделиях — распространенная практика, но иногда случается такое, что недобросовестные продавцы и ювелиры используют вместо них подделку. Это может выясниться в самый неподходящий момент, например, когда вы захотите продать украшение или передать его в наследство.А если дело касается фамильных драгоценностей, то подходить к их оценке стоит особенно ответственно. Ведь они не только имеют высокую эмоциональную ценность, но и могут стать надежной инвестицией как для вас, так и для ваших потомков. Поэтому перед тем как передать им такие драгоценности, стоит убедиться в их подлинности.Отличить натуральный камень от подделки действительно непросто, особенно если у вас нет специальной подготовки. Однако есть несколько признаков, которые могут помочь в этом:Включения. Натуральные цветные камни часто содержат включения, которые видны только под лупой. Эти мелкие особенности невозможно увидеть невооруженным глазом, но они свидетельствуют о природном происхождении камня.Цвет. Натуральные камни обычно имеют естественный, не слишком насыщенный цвет. Если цвет кажется слишком ярким или насыщенным, это может быть признаком подделки.Грани: У натуральных камней грани обычно четко выражены, в то время как у подделок они могут быть отполированы или менее четкими.Для более специфических случаев, например, для отличия бриллианта от муассанита, можно использовать лупу с десятикратным увеличением. У муассанита под увеличением можно заметить двоение граней, что отсутствует у бриллианта. Однако стоит учитывать, что современные лабораторно выращенные бриллианты настолько совершенны, что даже профессионал не всегда сможет отличить их от природных экземпляров с помощью лупы.Как точно определить натуральное происхождение камняПредставьте себе ситуацию: вам подарили красивое украшение с камнем, и вы хотите узнать о нем больше. Пытаться определить натуральность камня в домашних условиях — задача не из легких, особенно если у вас нет опыта и специализированных знаний. Практически невозможно сделать это точно без профессионального оборудования.Даже если по внешним признакам камень будет похож на натуральный, вас скорее всего будут одолевать сомнения. Поэтому для надежного определения происхождения камня лучше всего обратиться к профессионалам. Специалисты в геммологических центрах обладают необходимыми инструментами и знаниями, чтобы провести экспертизу и предоставить заключение о том, является ли камень натуральным. Этот процесс не занимает много времени и стоит относительно недорого, что делает его доступным для тех, кто хочет быть уверенным в качестве своих украшений.