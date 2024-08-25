Маргарита Терехова, безусловно, стала одной из самых запоминающихся актрис советского кино. 25 августа актриса отмечает свое 82-летие.

Маргарита Терехова, безусловно, стала одной из самых запоминающихся актрис советского кино. 25 августа актриса отмечает свое 82-летие.Роль Миледи Винтер в трехсерийной музыкальной ленте "Д’Артаньян и три мушкетера" навсегда останется в сердцах зрителей. Эта работа не только принесла Тереховой всенародную славу, но и сделала образ интриганки Миледи ее визитной карточкой.Мало кто знает, что ради роли Миледи Маргарита приняла решение отказаться от съемок в другом знаковом фильме — "Москва слезам не верит". Режиссер Владимир Меньшов изначально хотел видеть в главной роли именно её, но Терехова выбрала "Трех мушкетеров". В интервью она делилась своими размышлениями о роли: "Моя миледи — это не просто злая женщина. Это сложный, многослойный персонаж, который живет интересами государства".Интересно, что на начальном этапе кастинга режиссер Юнгвальд-Хилькевич планировал пригласить Елену Соловей на роль Миледи. Однако, будучи беременной, она отказалась от участия. На тот момент и сама Терехова находилась в положении, но роль оказалась слишком заманчивой. Она приняла решение прервать беременность ради создания образа, который впоследствии стал культовым.Не менее примечательна и сама работа над образом. Маргарита уделяла огромное внимание деталям. Например, перед сценой в Бетюнском монастыре актриса попросила привезти ей настоящую косметичку той эпохи. Этот предмет искусства был настолько ценным, что рядом с ней во время съемок находился охранник с автоматом.Исполнитель роли Атоса, Вениамин Смехов, вспоминал: "Когда Ритка шла по берегу, все отвлекались от сцен драк и любовались ею". Такое внимание к своей внешности и игре позволяло ей создавать многогранный образ, который сочетал в себе как женскую хрупкость, так и опасную интригу.Как отмечает Михаил Боярский, "Маргарита взяла на себя функцию сочинения персонажа без режиссера". Она действительно вытаскивала из себя "пикантные нюансы", что делало ее игру особенно выразительной. Каждый жест, каждая интонация были тщательно продуманы, и это позволило создать образ, который стал символом не только фильма, но и целого времени.Путь Маргариты Тереховой к славе — это история о жертвах ради искусства, о стремлении к совершенству и о том, как одна роль может изменить жизнь актрисы навсегда. Ее Миледи — это не просто злодейка; это сложный и многогранный персонаж, который продолжает вдохновлять новых поколений зрителей и актеров.