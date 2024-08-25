Речь идет о возрасте 6-7 лет.

В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области напомнили о прививках, которые нужно поставить детям в возрасте 6-7 лет.Рекомендации актуальны для родителей первоклассников. В России есть национальный прививочный календарь, на который можно ориентироваться при процедурах.Так, в шесть лет нужна первая ревакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита. В шесть-семь лет — вторая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка.Кроме того, в шесть лет проводят третью ревакцинацию против полиомиелита. Необходима ревакцинация против туберкулеза. Врачи настоятельно рекомендуют делаь детям прививки от гриппа.