1 мая 1978 года на экраны вышел фильм Усатый нянь – удивительная комедия, полная доброты и юмора. Главную роль в картине сыграл обаятельный Сергей Проханов, без которого, возможно, фильм и не состоялся бы.

1 мая 1978 года на экраны вышел фильм "Усатый нянь" – удивительная комедия, полная доброты и юмора. Главную роль в картине сыграл обаятельный Сергей Проханов, без которого, возможно, фильм и не состоялся бы.Фильм полюбился зрителям, и сегодня считает культовой советской комедией. Предлагаю вам пройти тест, чтобы проверить свои знания сюжета киноленты. Сможете ли вы ответить на все?