По факту частичного обрушения крыши прокуратура организовала проверку.

На улице 30 лет Победы в Муроме частично разрушилась крыша многоквартирного дома прямо на жилую квартиру. По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, по факту обрушения был проведён осмотр.Так как дом входит в региональную программу капремонта, 29 июля 2024 года шли работы по ремонту кровли. По предварительным данным, поломка произошла из-за веса расположенных стройматериалов.Обломки упали в одну из квартир на третьем этаже. Сейчас идёт восстановление прав жильцов и оценка обстоятельств.