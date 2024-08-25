Фестиваль фейерверков, проходящий 23 и 24 августа в Суздале, завершился. Праздник объединил несколько стран – Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Россию и Сербию. Итогами поделились в

Фестиваль фейерверков, проходящий 23 и 24 августа в Суздале, завершился. Праздник объединил несколько стран – Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Россию и Сербию. Итогами поделились в сообществе «Международный фестиваль фейерверков “Ростех”». Итак, победителями стали: I место — Азербайджан, «БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК-БАКУ»;II место — Россия, SLK;III место — Китай, JINGDUAN NEW-ART. Команды из других стран тоже одержали победу,