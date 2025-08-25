Накануне в Клязьминско-Лухском заказнике, расположенном в Вязниковском районе, выпустили на волю черного аиста и двух орланов-белохвостов. Эти птицы находятся под охраной Красной книги

Накануне в Клязьминско-Лухском заказнике, расположенном в Вязниковском районе, выпустили на волю черного аиста и двух орланов-белохвостов. Эти птицы находятся под охраной Красной книги России. Об этом важном и ответственном событии рассказали в ГБУ ВО «Дирекция ООПТ». Редкие пернатые прошли курс реабилитации под руководством Благотворительного фонда «Воронье Гнездо». Фонд уже много лет занимается спасением и возвращением