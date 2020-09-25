Хотя срок его годности истек до даты оформления документов.

Хотя срок его годности истек до даты оформления документов.Это было выявлено специалистами Россельхознадзора в результате проверки электронных ветеринарных сопроводительных документовИП, занимающегося оборотом и реализацией пищевых продуктов.Установлено, что дата оформления документа на партию куриного фарша – 8 сентября 2020 года, при том, что срок годности фарша истек еще 4 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.По факту возбуждено дело об административном правонарушении.