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<a href="https://33live.ru/novosti/25-09-2020-trex-chelovek-porezali-v-parizhe.html" target="_blank">Трех человек порезали в Париже</a> - Неподалеку от бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже произошло нападение злоумышленника с ножом, передает . В результате ЧП пострадали три человека. Обстоятельства ..