Еще 8 сентября сигнал с отслеживающего ошейника тигра Павлика пропал. Позже, 23 сентября, в четырех километрах от места последнего зарегистрированного местонахождения возле села ..

Еще 8 сентября сигнал с отслеживающего ошейника тигра Павлика пропал. Позже, 23 сентября, в четырех километрах от места последнего зарегистрированного местонахождения возле села Новостепановка Свободненского района Амурской области был обнаружен труп животного. Хищника выпустили в дикую природу всего год назад."Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных", – цитирует губернатора региона Василий Орлов. Он отметил, что личности причастных к преступлению уже установлены.